معيط: الخلل بين مستوى دخول المواطنين والأسعار وراء معاناة المواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السبب الحقيقي وراء معاناة المواطنين في مصر اقتصاديًا في الفترات الأخيرة هو الخلل الكبير الذي حدث بين مستوى دخولهم ومستوى الأسعار، موضحًا أن مرض الاقتصاد المصري أثر على العملة.

وأضاف "معيط"، خلال حواره على قناة "روسيا اليوم"، أن هذا الاضطراب لم يحدث في يوم وليلة، بل حدث نتيجة أوضاع صعبة مرت بها مصر، مثل عدم قدرة الاقتصاد على توليد عملة صعبة، وقلة الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، وتآكل الأراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني، والزيادة السكانية.

وتابع: "كل هذه الأسباب أدت في لحظة معينة إلى توقف العجلة".