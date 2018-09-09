قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن المصريين تراجعوا في تولي مناصب قيادية في الصحافة العربية.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة قناة "القاهرة والناس": "طبعا أبناء الدول العربية بدأوا يشتغلوا والصحفيين كتروا ومبقاش المصريين لوحدهم في المشهد لأسباب كتيرة".

وتابع: "أما كنا بنسافر جولات برا كان نادرا تلاقي صحفي مصري بيتكلم إنجليزي كويس أو متدرب على التكنولوجيا الحديثة".

وأشار إلى أن "غالبية التليفزيونات المؤثرة أسسها مصريون لكن عدد الصحفيين المصريين وتأثيرهم وكوادر الصناعة قلوا في الوقت الحالي".