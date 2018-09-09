طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بتسجيل جلسات المحاكمة بالصوت والصورة، لتصبح أحد أدلة القاضي في الحكم.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن تدوين المحاكمات بواسطة أمين السر أصبح لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه وارد أن يخطئ كاتب الجلسة في عمله.

وأكد عاشور أن أي مقبوض عليه من حقه إخطار أهله بأنه تم القبض عليه، وأن يتصل بمحاميه، وألا يبدأ التحقيق معه إلا بوجود المحامي الخاص به، ولا يحال للمحكمة إلا بوجود محامي، لافتا إلى أن هذه الضمانات موجودة في القانون.