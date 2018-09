البحرين تعتقل 14 إيرانيا دخلوا بجوازات سفر مزورة

أعلنت السلطات البحرينية، اعتقال 14 إيرانيا، دخلوا البلاد عبر جوازات سفر مزورة وبأسماء وهمية، مؤكدة أن الإجراءات اتخذت بحقهم وتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

ونقلت الداخلية البحرينية، وفقا لـ"CNN"، على لسان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اليوم: "فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية".

ودعا المسؤول البحريني المواطنين إلى "ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون لديهم ومراجعة أوراقهم الثبوتية، وفي حال أي اشتباه فيما يتعلق بجنسياتهم، عليهم الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الخط الساخن 999".

CID: 14 Iranians arrested for entering Bahrain on forged Asian passports with fake nameshttps://t.co/jyX1NlruQU