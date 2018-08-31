شارك أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من الفعاليات التي أقيمت، في إطار زيارته لمملكة البحرين، وجاء على رأس الفعاليات زيارة الرئيس زيارته لمتحف البحرين الوطني، ومشاهدة أحد العروض الفنية على مسرح البحرين الوطني.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مسرح البحرين الوطني، نقلًا عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.

أقيم مسرح البحرين الوطني على مساحة تقدّر ب 12 ألف متر مربّع.

يحتوي المسرح على 1000 مقعد.

تم تصميم جدرانه الداخلية من الخشب محاولة لمحاكاة أجواء حكايات "ألف ليلة وليلة".

يضم المسرح إلى جانب قاعته الرئيسية، كافيتريا وصالة خارجيّة تطلُّ على بحيرة المسرح.

يحتوي المسرح على صالة صغيرة تتسع لمئة شخص مخصصة للتدريب، والمؤتمرات الصّحفية والاحتفالات الصّغيرة.

يعد مسرح البحرين الوطني أحد أكبر المسارح في العالم العربي.

هو ثالث أكبر دار أوبرا في الوطن العربي بعد دار الأوبرا المصرية ودار الأوبرا السلطانية العمانيّة.

يعتبر مسرح البحرين الوطني أهم تتويج لجهود مملكة البحرين في سبيل إثراء الثقافة المحلية على مدى عقود ماضية.

خلال مشاهدة العروض لا يسمح بارتداء ملابس شاذة عن طبيعة المجتمع البحريني، فلابد من رواد الحفلات الالتزام لا يسمح بارتداء الزي الرسمي المسموح به.

العروض بالمسرح تقسم الي ثلاث فئات الأولى فئة أبرز العروض والأوبرا والثانية الرقص والبالية والعروض الموسيقية اما الثالثة فمخصصة للعروض الموسيقية العالمية وحفلات غنائية وأوركسترا.