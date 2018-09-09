عرض الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مأساة الطفلة "كريمة"، التي تخلى عنها أهلها في ظروف مأساوية.

بدأت المأساة، وفقا للطفلة، بأب طماع أخرج طفلته من التعليم وأمرها بالتسول يوميًا، وكان يتحصل منها على 60 جنيها وعلبة سجائر وعشاء يوميًا، وإلا كان مصيرها الضرب المبرح.

وقالت كريمة إن والدتها انفصلت عن والدها، وتركتها وهي ابنة 7 سنوات، لافتة إلى أنها لا تعرف شيئا عن والدتها.

وتابعت: "أبويا اشترى خرزانة حمير كبيرة عشان يضربني بيها لو منزلتش ابيع مناديل في الشارع، ورمي عليا مية سخنة من السخان وبوظ لي ضهري، وضهري عمل حبايات وتعاوير".

وأوضحت الطفلة أن عمها نقلها لدار "أهالينا لرعاية الأطفال" حتى لا يأخذها والدها منه ويعذبها، مشيرة إلى أن أخوتها كانوا يدافعون عنها من اعتداء والدها، مؤكدة أنها سعيدة في الدار التي تعيش فيها ولا ترغب في العودة لوالدها.

ووجهت الطفلة رسالة لوالدتها، جاء فيها "يارب يا ماما أشوفك تاني، يارب ما تموتيش، ويارب تجوزي تاني واحد أحسن من ده".

وطالب علام وزارة التربية والتعليم، بالموافقة على دخول كريمة للمدرسة، والتنسيق مع دار الرعاية التي تقيم فيها، لقبول دخولها لحين إحضار الأوراق الخاصة بها.