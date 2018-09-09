ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أخميم بسوهاج القبض على سائق وطالب بحوزتهما بندقية خرطوش وفرد صناعة محلية، كونا تشكيلا عصابيا للسرقة، وسرقا 7 دراجات نارية وتوك توك.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من النقيب إبراهيم صقر، معاون مباحث مركز أخميم، بورد معلومات مفادها تشكيل "حماده.ا.م.ع" 25 عاما سائق، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين تبديد بالسجن لمدة عام و3 أشهر، و"بهاء.م.ن.م" 19 عاما طالب، ويقيمان بناحية الصوامعة شرق، تشكيلا عصابيا تخصص فـي سرقة الدرجات البخارية والتوك توك واتخاذهما من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، ضبط المتهمان وبحوزة الأول سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 16 والثاني فرد روسي صناعة محلية، وبمواجهتهما اعترفا بمضمون ما تقدم وأضافا بارتكابهم 7 وقائع سرقة لدراجات بخارية وتوك توك، وضبطت المسروقات بإرشاد المتهمين.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 3931 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة،.