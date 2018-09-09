قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن وفاة الطالب مروان بمركز الشباب بالإسكندرية جاءت بعد تأجيره ملعبا متعدد الأغراض هو وأصدقائه من الساعة 8 لـ10 مساء، وهو دائم اللعب هناك.

وأضافت الشريف، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مروان طوله 180 سم، ودائما يقف في حراسة المرمى، "وحدث أن رفع يديه وتعلق بالعارضة، ورفع رجليه على الشبكة فاختل توازنه ووقع على الأرض واصطدم بالأرض، ما أدى لنزيف في الجمجمة، وأبلغنا الإسعاف والشرطة والبحث الجنائي، وحققوا في ملابسات الواقعة، ونقله بعد أخذ المباحث أقوال الشهود للمشرحة".

وتابعت أن العارضة سقطت بعد سقوطه، لكنها لم تسقط عليه، لأن حجمها كبير جدا، وإذا سقطت عليه كانت أدت لتكسيره كاملا، مؤكدة أن تصريح الدفن لم يكن به أي شبهه جنائية، مشيرة إلى أمر وزير الشباب الرياضة بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة التحقيقات في الواقعة.