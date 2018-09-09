سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح إحدى المشروعات المتعلقة بالطرق والكباري في محافظة قنا، المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، عن حجم الطرق الموجودة في المحافظة، ليرد "الهجان" قائلًا: "إن شبطة الطرق والكباري في المحافظة شهدت طفرة وتطور كبير في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حجم الطرق يبلغ 5000 كيلو في اتجاهين".

وطلب "السيسي"، خلال مؤتمر افتتاح 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، من محافظ قنا أن يترك المجال لأحد الشباب المشاركين في افتتاح المشروع للحديث عن شبكة الطرق والكباري في المحافظة، ليتحدث شاب اسمه أحمد جلال عن مشروع الكبري الذي يتم افتتاحه.

وقاطعه "السيسي"، قائلًا: "أوعى تفتكر إن أنا مش عارف إن طرقنا عايزة يترفع كفاءتها، أنا بسألك عشان بستدعى فكرة للسادة المحافظين إننا لازم نرفع كفاءة الطرق القديمة".ليجاوب الشاب قائلًا: "إن هناك طرقًا متهالكة بالمحافظة"، ليرد السيسي: "ده معناه إنها عدمانة العافية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​