اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصميم الطريق الدائري الذي يربط بين طريقي "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، الذي قدمه مدير إدارة المهندسين العسكريين اللواء حسن عبدالشافي خلال افتتاحه الطريق الإقليمي، بحضور عدد من الوزراء ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقال السيسي: "بروز المبنى السكني خلى اللي بيصمم الطريق طلع إزاي؟ لا يا حسن، لا يا كامل، ده خطر شديد على الناس اللي في البيوت، لو عربية نقل ماشية بسرعتها هتدخل في المبنى السكني.. فين حرم الطريق يا حسن، حرم الطريق نحترمه للآمان والسلام، مش علشان بنعمل 3 حارات، أنا عارف أنه عبء وتكلفة، بس وماله".

ووجه السيسي حديثه للواء حسن عبدالشافي واللواء كامل الوزير: "اعملوا طريق مظبوط، ما يبقاش بالشكل اللي أنا شايفه ده، وإحنا لسه بنفتتحه دلوقتي"، ورد عبدالشافي: "تمام يا فندم".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​