كلف اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة بالبدء في تنفيذ حملات وقائية وتوعوية لمواجهة انتشار المرض الطفيلي ( الفاشيولا ) أو ما يسمي بالدودة الكبدية، والذي ظهر بعددًا من المحافظات، تنفيذا لتوجيهات مركز المعلومات وإدارة الازمات بوزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة و الطب البيطري والزراعة ورؤساء الوحدات المحلية وغرفة عمليات المحافظة.

وجه السكرتير العام بإعداد تقرير يومي لمتابعة أية حالات يتم اكتشافها، حيث شدد مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية على رفع درجة الاستعداد لمثل حالات الامراض الطفيلية بجميع مراكز المحافظة وذلك في اطار تفعيل المنظومة الوطنية للازمات والكوارث والحد من الاخطار والحفاظ على أرواح المواطنين.

ويعد مرض الفاشيولا من أهم الأمراض المشتركة التي تصيب الحيوان مثل الماشية والاغنام والماعز وتنتقل منه لتصيب الإنسان عن طريق أكل الخضروات والأعشاب الملوثة بالطور المهدى لطفيل الفاشيولا وهو من أنواع الديدان المفلطحة ،و غير معديا من شخص إلى شخص وليس من التفشيات الوبائية.

وأعلنت مديرية الصحة عن مجموعة من الاجراءات الوقائية للمرض من خلال فحص البراز لاكتشاف حالات الدودة الكبدية (الفاشيولا) بوحدات الرعاية الأساسية بالريف والحضر ولتلاميذ المدارس و علاج جميع المصابين فور ظهور نتيجة الفحص مجانا بعقار ( الترايكلا بندازول ذي ) الجرعة الواحدة ، حيث ثبتت فاعليته في علاج الدودة الكبدية للإنسان وسجل بوزارة الصحة والسكان، كما أوصت باستخدامه في علاج مرض الفاشيولا (الدودة الكبدية) منظمة الصحة العالمية ومكافحة العائل الوسيط "قواقع الليمنيا" بالمجارى المائية باستخدام مبيدات القواقع والطرق البيولوجية.

كما شددت المديرية على ضرورة التوعية الصحية للمواطنين بكيفية الوقاية من الإصابة بالمرض وأعراضه ومضاعفاته بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، و تشمل التوعية ضد غسل الخَضراوات الطازجة بالترع والمصارف ومشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مشروعها القومي في مكافحة الدودة الكبدية (الفاشيولا) بين الحيوانات باستخدام العلاج الجماعي للحيوانات بعقار فاسينكس بمعرفة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والعمل مع الجهات المعنية على الامتناع عن استيراد حيوانات من الدول التي تعاني من مرض الدودة الكبدية في الحيوانات.

وتناشد المديرية المواطنين بعدم تناول بعض أنواع الخضروات وخاصة الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس، والتي قد تكون مصابة بالدودة إلا بعد استخدام محلول الماء بالليمون أو الخل لمدة 10 دقائق.