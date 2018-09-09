محافظ الوادي الجديد يوجه بإنهاء طلبات وظائف شركة مياه الشرب مجانا

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، استلام كل وحدة محلية من المراكز الإدارية الخمسة، لطلبات تشغيل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتجميعها بكل مركز وإرسال كل مندوبها إلى مدينة الخارجة لتسليمها بمقر الشركة مجانا، دون تحمل الشباب أي مصروفات مادية.

وأكد الزملوط، أن هذا القرار تسهيلا على أبناء المحافظة المتقدمين لوظائف شركه مياه الشرب والصرف الصحي ولتخفيف العبء عنهم، من تحمل نفقات وعناء السفر للتقدم للوظائف التي أعلن عنها، أمس السبت.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعلنت، أمس السبت، عن بدء تلقي طلبات وظائف جديدة هي سائق ومراقب أمن ومحصل وقارىء عداد بالعمولة، اعتبارًا من السبت 8 سبتمبر، وحتى الخميس 20 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرًا بمقر الشركة بالخارجة مع دفع مبلغ 50 جنيها رسوم التقديم.