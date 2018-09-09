ضبطت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، 7 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.

وشنت القوات الحملات الأمنية والمرورية تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور.

وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بالتحفظ على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.