أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ضم "الحملة القومية للكشف على مرضى التهاب الأعصاب الطرفية" لتكون ضمن الخطة التنفيذية للحملة القومية لمسح وعلاج مرضى فيروس "سي" والأمراض غير السارية، والتي تستهدف 45 مليون مواطن.

وتنطلق الحملة تحت شعار"احساسك نعمة"، وذلك بمشاركة كل من المعهد القومي للسكر، والجمعية المصرية للقدم السكري، و والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الاعصاب، بالاضافة الى إحدى شركات الأدوية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان في مؤتمر صحفي، اليوم، أن تنظيم مثل هذه الحملات تأتى من منطلق اهتمام الوزارة برفع كفاءه الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بعمل مسح شامل للمواطنين للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و خاصة مرض السكر لتجنب مضاعفاته.