قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مصر تسعى أن تكون نمرًا إفريقيًا، على غرار التقدم الاقتصادي الكبير في دول النمور الآسيوية الأربعة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "مصر تجاوزت الفترة الأصعب من الإصلاحات، كما أن المؤسسات الاقتصادية الدولية تشيد بما حققته مصر".

وتابع، أن مصر صارت تتمتع بمكانة متميزة بين دول قارة إفريقيا ودول العالم العملاقة ومنها الصين.

وأشار سلامة، نقيب الصحفيين إلى أن إجمالي الاستثمارات المتفق عليها بين مصر والصين على هامش المنتدى الاقتصادي يبلغ حوالي 18.3 مليار دولار.

ونوه سلامة، بإن الصين مهتمة بتعظيم التبادل التجاري مع دول القارة، موضحًا أنه بلغ 100 مليار دولار خلال أول 6 أشهر بالسنة، ومتوقعًا أن يصل إلى 200 مليار دولار بنهاية العام.