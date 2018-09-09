تسجيل الدخول
أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

أحدث الأخبار

مصرع رئيس وزراء أبخازيا في طريق عودته من سوريا

مصرع رئيس وزراء أبخازيا في طريق عودته من سوريا

بعد إشارة مدبولي لها..ملامح تجربتي الصين وماليزيا في الإصلاح الاقتصادي

بعد إشارة مدبولي لها..ملامح تجربتي الصين وماليزيا في الإصلاح الاقتصادي

بعد حوار مدبولي.. أبرز الملفات التي تنسق فيها الحكومة مع البنك المركزي

بعد حوار مدبولي.. أبرز الملفات التي تنسق فيها الحكومة مع البنك المركزي

فيديو| حارس النيجر والـ"بنالتي".. سجل فيه شادي محمد وتعملق أمام صلاح

فيديو| حارس النيجر والـ"بنالتي".. سجل فيه شادي محمد وتعملق أمام صلاح

"بتسيلم" تدعو الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل منع هدم الخان الأحمر

"بتسيلم" تدعو الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل منع هدم الخان الأحمر

صلاح محسن وباهر المحمدي.. لاعبان "سنة أولى منتخب"

صلاح محسن وباهر المحمدي.. لاعبان "سنة أولى منتخب"

اختيارات الوطن

الحكم على أجيري مازال مبكرا.. "سجلنا 8 في أول مباراتين مع كوبر"

الحكم على أجيري مازال مبكرا.. "سجلنا 8 في أول مباراتين مع كوبر"

حقائق عن "مشروع مارشال" الذي أشار له رئيس الوزراء خلال حواره لـ"الوطن"

حقائق عن "مشروع مارشال" الذي أشار له رئيس الوزراء خلال حواره لـ"الوطن"

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن".. لماذا انخفضت معدلات البطالة إلى 9.6%؟

بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن".. لماذا انخفضت معدلات البطالة إلى 9.6%؟

بالصور| مشاهد من افتتاح وزير الآثار لمقبرة "ميحو" لأول مرة للجمهور

بالصور| مشاهد من افتتاح وزير الآثار لمقبرة "ميحو" لأول مرة للجمهور

بعد الحكم بإعدام البلتاجي والعريان.. أهم محطات قضية "فض رابعة"

بعد الحكم بإعدام البلتاجي والعريان.. أهم محطات قضية "فض رابعة"

الأكثر قراءة

عاجل