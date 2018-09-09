السجيني: اتصالات لرأب الصدع بين "فؤاد" و"أبو شقة"

قال المهندس أحمد السجيني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اتصالات حاليًا على مستوى عالٍ في حزب الوفد، لرأب الصدع بين الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب.

وأكد السجيني، في بيان صادر عنه اليوم، أن طبيعة حزب الوفد، تُعلي من تقبل جميع الآراء، وسيكون هناك حل أكيد للأزمة الموجودة حاليا، ولن يسمح بتطور الأمر الي مرحلة خطيرة.

وكان حزب الوفد، أعلن تجميد عضوية النائب محمد فؤاد، علي خلفية مقال كتبه أنتقد فيه بعض تصرفات رئيس الحزب.