آخرة التأمل "8".. الابتذال

من أكثر الأشخاص نفورًا أصحاب الشخصية المبتذلة لأنها تتسم بالتكلف والتصنع اللذين يتعارضان مع الفطرة والسجية أو التلقائية، والابتذال هو التضحية بالوقار في سبيل جذب الأنظار، ومن أنماطه تهويل الأمور، والمبالغة في تناولها، والتحايل على ذرف الدموع لشحن الناس، فنجد موظفًا مثلًا يبتذل نفسه بدخوله المتكرر على رئيسه، ونجد أيضًا مذيعًا يبتذل نفسه بإصراره على أن يظهر أوفر علمًا من الضيف بالإضافة إلى إطالته السؤال بغير مُسوِّغ (أي مبرر).

والعبارة المبتذلة في اللغة هي المهترئة التي فقدت قدرتها على الإدهاش وربما أيضًا فقدت معناها.ألا يجدر بالابتذال بعد ذلك كله أن تأباه الفطرة وتكرهه السجية؟!

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عندما تصح نصيحة طُلبت منك لترشيح شخص لأداء مهمة لا ينتابك فرحٌ واحد بل فرحين: فرح داخلي بأن أصابت رؤيتك، وفرح خارجي مبعثه سعادة الطرفين (المُرشَح والمُرشح له) ببعضهما البعض.

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الارتقاء اجتماعيًّا (إن صح التعبير) ارتقاءٌ في طريقة التفكير وليس الاكتفاء بالمظهر.

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الشكل لا يعوِّض المضمون لكن المضمون قد يعوِّض الشكل.

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أعوذ بالله من كبرياء رأس المال وفتنته.

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من أسعد لحظاتي أن أقرأ كتابآ به جملٌ تصور أفكاري.

***** في القراءة سلوى!

السلوى هي: ما يُسلِّي ويذهب الحزنَ والهمّ.

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في التسوية بين طرفين جمال به جلال العدالة، لأن التسوية تعني التنازل من قبل الطرفين وليس سحق أحدهما للآخر.

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الأسوأ من القوة الغاشمة هو العقل الغاشم فهو يعمل من دون فهم أو إدراك ومن الظلم أن يُستعان بعقل غاشم في إدارة أمر ما.

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تنتابني مشاعر الأخوة القوية عندما أتعرف إلى خريج من الكلية التي تخرجت فيها، نعم.. مشاعر الأخوة لأننا وقعنا تقريبًّا تحت المؤثرات نفسها، وشربنا علمًا من الكأس نفسها أيضًا في وقت كانت تتشكل فيه عقولنا.

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مفتاح التحكم في طاقة الإنسان هو إرادته فإذا رغب في الهمة والنشاط صار نشيطًا وإذا استحب الكسل أضحى كسولًا.

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من أعظم فوائد متابعة العمل استشعار المشكلة قبل وقوعها.

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التعلم المستمر وقاية من الغرور لأن به يلمس الإنسان أنه لا يزال يجهل الكثير.

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من وضاعة الشخص أن ينصر الحق فقط عندما يكون في صالحه لكنه يسكت عنه عندما لا يمسه.

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من علامات جبن الإنسان ألا يكون له موقفٌ محددٌ أو إذا كان له موقفُ سرعان ما يُغيِّره من دون اقتناع.

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محبة الأطفال لإنسان من علامات نقاء سريرته.

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الإنسان هو الذي يرسم صورته في أذهان الناس.

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يعيش أغلب الناس في الصورة ويغيبون عن الحقيقة.

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الإتقان يمنح صاحبه ثقة يواجه بها أعتى العتاة.

الإتقان يعني أن يبذل الشخص قصارى جهده لإنجاز عمله، وليس الاكتفاء بمستوى معين في الأداء.

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أفضل من سوء الظن استيضاح الأمر.

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من أصعب المهام متابعة شخص لا يعمل إلا بالإلحاح.