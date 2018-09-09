استقبل اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، الدكتورة غادة جبريل مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بمكتبة بالديوان العام، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والمؤسسة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية أنه سوف يجرى إطلاق قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج والأدوية اللازمة بقرية زاوية رزين بمركز مدينة منوف يومي 20 و21 من سبتمبر الجاري تشمل كل التخصصات "عظام، باطنة، جراحة، مسالك، نساء، جلدية، أنف وأذن، أطفال"، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بعمل تطوير كامل للوحدة الصحية بقرية زاوية رزين من الناحية المعمارية وترميم المباني وكذا تطوير تكنولوجي لكافة المعدات والأجهزة الطبية الموجودة بالوحدة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

كما وافق محافظ المنوفية على تسليم الوحدة البيطرية بقرية زاوية رزين لمؤسسة "مصر الخير" يوم 12 من سبتمبر الجاري، لتطويرها وترميم المباني وإمداد الوحدة بالأجهزة الحديثة المستخدمة في العيادات البيطرية "أجهزة تلقيح صناعي، سونار، جهاز الكشف عن المعادن" وأيضاً شنط جراحية كاملة، وكذا تدريب الأطباء البيطريين لرفع كفاءتهم الفنية وتحسين مستوى الخدمة .

وأكد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية أهمية التعاون الوثيق والبناء مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنمية الإنسان والمجتمع من خلال العديد من المشاريع التنموية مما يحقق توازناً مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص معرباً عن أهمية ما تقوم به "مؤسسة مصر" الخير في دعم القرى من الناحية الصحية .