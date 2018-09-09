قال الإعلامي أحمد موسى، إن معظم الطرق في قرى مصر متهالكة، معقبًا: "في قرى متعملش فيها طرق أصلًا".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جميع المواطنين سيستفيدون من الطرق التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم.

وأوضح أن منظومة الطرق والكباري الجديدة، رفعت سعر الأراضي الصحراوية، فمكان العاصمة الإدارية الجديدة كان عبارة عن صحراء لا أحد يقترب منها، ولكن اليوم الوضع اختلف كثيرًا.

وأشار "موسى" إلى أن البعض قال له خلال افتتاح الرئيس السيسي للطرق الجديدة بالخطاطبة، مؤكدًا أن الدولة استصلحت وعمرت الكثير من الأراضي والمناطق التي كانت الخلايا الإرهابية تختبئ فيها.