حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المصريين الراغبين فى السفر إلى الأردن للعمل من أن الاستقدام موقوف حالياً، كاشفاً عن وجود عقود عمل مزورة ظهرت مؤخراً من جانب شركات وهمية، ويدفع المواطنون مبالغ كبيرة فى سبيل الحصول عليها.

وناشد الوزير المواطنين الذين يحصلون على عقود عمل فى المملكة الهاشمية، أو أى دولة عربية أو أجنبية، فى بيان اليوم، ضرورة مراجعة وزارة القوى العاملة، للتأكد من صحتها، حتى يتجنبوا منعهم أمنياً من الدخول عبر المنافذ.

وتلقى «سعفان» تقريراً عاجلاً بذلك، عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان، أشار فيه المستشار العمالى أشرف الحرايرى إلى أن هناك عمليات نصب على العمالة المصرية ظهرت مؤخراً بشكل كبير، من خلال شركات وهمية، لا سيما أنه من المعلوم أن الاستقدام بالأردن موقوف حالياً.

وقال إنه ظهر على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» شركات تدّعى أن لديها عقوداً للاستقدام فى الأردن، برغم توقف هذا الاستقدام، وفى النهاية يتعرض المواطن للنصب بطرق عديدة، بوقوعه فى شباك السماسرة وتجارة العقود المضروبة.

وعقد الوزير اجتماعاً مع كبار المسئولين بالوزارة للوقوف على خطط عمل مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، موجهاً بضرورة التزام كل مفتش بخطة التفتيش السنوية بواقعية، للنهوض بها وتأمين بيئة العمل.