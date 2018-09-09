علق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية، ردًا على البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، والذي اعتبرت فيه أن المفوضية غابت عن الحيادية والموضوعية.

وقال خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البيان قوي وناري يليق بالدولة المصرية".

وأضاف: "بعض أنصاف السياسيين مثل الخائن محمد البرادعي تدخلوا بشكل سافر في أحكام القضاء وهذا ما تعودناه منهم".