انطلق قبل قليل، الحفل الخاص ببرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، والذي تنظمه مجموعة قنوات "Mbc مصر" في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين.

وفي بداية الحفل، رحب "أديب" بالحضور، موجهًا لهم الشكر على تلبية الدعوة، حيث روى تجربته مع "Mbc"، كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير "آراب جوت تالنت"، وكيف تمنى وقتها أن يستمر بالعمل في تلك المؤسسة، إذ أنها على قدر عالٍ من الاحترافية.

وقال إنه في كل المحطات التي عمل بها، كان يشعر بأنه سيكون سببًا في نجاحها، لكن وجوده في "Mbc" ستكون سببًا لنجاحه، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية، ستكون الفقرة الأولى في أولى حلقات برنامجه.

واستقبل "أديب"، الفنانة يسرا، وتامر حبيب، والمطرب أبو، للحديث عن قصة أغنية "3 دقات"، وغنائها على هامش الحفل.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، سيُقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "Mbc مصر"، اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر الجاري، ويشاركه في التقديم رجاء الجداوي، والدكتور سعدالدين الهلالي وجيجي زايد.