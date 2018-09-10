مرتضى منصور يهاجم الخطيب: "بلاش شغل كيد النسا"

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن اللجنة الأولمبية تكيل بـ 100 مكيال حسب مصالحها الشخصية، مضيفًا: "اللجنة دخلت الخطيب في لعبة أنا حزين أنه دخل فيها"، موجهًا حديثة للخطيب: "بلاش فيلم كيد النسا اللي بيتعمل مع اللجنة الأولمبية".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء براميدز"، مع الإعلامي مدحت شلبي، على قناة "براميدز": "الخطيب ماشي في سكة كيد النسا عشان يغيظ محمود طاهر، عيب عليك إنت كبير".

وتابع: "بلاش يا خطيب، أنا معايا ورق ليك أنت ومجلسك بيجرح، كل الورق اللي بيجرح عندي، الأهلي ليس هرم في مصر فقط، بل هرم رياضي في الوطن العربي وأفريقيا".