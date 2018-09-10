قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيعتزل "الإعلام" بعد ثلاثة أعوام، حيث سيكون قد مضى 25 عامًا في مجال الإعلام، مازحًا بقوله: "سأتفرغ لتشجيع نادي الزمالك"، لافتًا إلى اعتقادات البعض بوجود خطوط حمراء في برنامجه الجديد، قائلًا إن ذلك السؤال يوجه له، حال انتقاله إلى قناة جديدة: "إتفرج عليا وأحكم بعدها"

وقال "أديب" في تصريحات صحفية، على هامش الحفل الخاص ببرنامجه الجديد، إنه سيُقدم تقارير يومية لـ"عبدالمتعال" تتضمن المحتوى والفقرات وكذلك الضيوف، قائلًا: "أنا وشريف بنشتغل في أيام مختلفة ومش بنحرق بعض.. كلنا فريق واحد"، لافتَا إلى القنوات التي بها أكثر من برنامج إخباري على مدار اليوم.

وأشار إلى رهانات البعض خلال إنهاء تعاقده مع قنوات "أوربت"، بأنه سيفشل في أولى تجاربه عبر القنوات المفتوحة على قناة "ON E"، لكنه استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في هذه التجربة، وتمكن من تحقيق هدفه، قائلًا: "ماكنتش عايز اشتغل أكتر من كدة"، لافتًا إلى أنه رحّب بفرصة الانتقال إلى "Mbc مصر"، على الفور: "فرصة أنهي حياتي في قناة كبيرة".

وأكد "أديب" أن انضمامه إلى قناة "Mbc مصر"، لن يؤثر على طبيعة برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، موضحًا أنهما سيتابعان بشكل يومي مع محمد عبدالمتعال رئيس القناة، للتنسيق بينهما.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، سيُقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "Mbc مصر"، اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر الجاري، ويشاركه في التقديم رجاء الجداوي، والدكتور سعد الدين الهلالي وجيجي زايد، ولمدة 3 أيام أسبوعيًا، من السبت وحتى الإثنين.