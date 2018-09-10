كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس رحيله عن شبكة قنوات "ON" في شهر رمضان الماضي، موضحًا أن العقد المبرم مع القناة، كان من المُفترض أن ينتهي العام المقبل، والإدارة دخلت في مفاوضات معه للتجديد، لكنها انتهت بانتقاله إلى "Mbc"، قائلًا: "ON قناة محترمة وصاحبة فضل عليا"، نافيًا وجود شرط جزائي في العقد.

وأوضح "أديب" في تصريحات صحفية، على هامش الحفل الخاص ببرنامجه الجديد، أنه فور تعاقده مع المؤسسة الجديدة، تواصل مع رئيس مجلس إدارة "Mbc"، في دبي، للاتفاق على طبيعة العمل، لافتًا إلى أن برنامجه الجديد "الحكاية"، سيتناول من خلاله الأحداث التي تشهدها الساحة المصرية والعربية وتشغل بال الجمهور، قائلًا: "لا أدعي تقديم برنامج ذو فكرة جديدة".

وتابع أنه سيتطرق إلى القضايا كافة، سواء سياسية أو اقتصادية أو رياضية أو فنية أو دينية،: "هشتغل على نفس الفورمات اللي بقدمه طول عمري".

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، سيُقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "Mbc مصر"، اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر الجاري، ويشاركه في التقديم رجاء الجداوي، والدكتور سعد الدين الهلالي وجيجي زايد، لمدة 3 أيام أسبوعيًا، من السبت إلى الإثنين.