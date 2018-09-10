صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسه الدكتور هيثم الحاج علي، كتابًا بعنوان "أبطال على الشجرة" تأليف أحمد علي عطية الله.

والكتاب يتناول قصص البطولة والفداء لإحدى كتائب المشاة التي كلفت بالاستيلاء على نقطة قيادة العدو الحصينة بعمق سيناء والمعروفة تبة الشجرة، وكيف سقطت هذه النقطة في أيدى أبناء قواتنا المسلحة في زمن لم يتجاوز العشرين دقيقة بعد أن تركوا مواتير دباباتهم وسياراتهم في حالة تشغيل كما تركوا كميات كبيرة من الخرائط والوثائق المهمة.

وموقع تبة الشجرة يقع داخل سيناء على بعد 10 كيلو مترات من شمال مدينة الإسماعيلية، و750 مترا شمال الطريق الأوسط بسيناء ويرتفع عن سطح البحر بحوالي 74 مترا، ما يتيح له كشف المنطقة حتى غرب القناة ومراقبة أي تحركات مصرية غرب القناة .

وموقع تبة الشجرة أخذ اسمه من اسم شجرة الجزوريتا التى كانت تعلو تلك التبة منذ القدم وعرفت بهذا الاسم بين بدو سيناء.

والكتاب يعرض في الفصل الأول تبة الشجرة الموقع والأهمية والفصل الثاني يحتوي على أبطال تبة الشجرة وهم اللواء رجب عثمان واللواء طلبة رضوان والنقيب محمد شمس ولوحة شرف أبطال الكتيبة وملحق الصور.