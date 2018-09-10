عاجل| القبض على قاتل أسرته في الشروق مختبأ في منزل العائلة بقنا

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن القوات ضبطت المتهم بارتكاب "مذبحة الشروق" (كرم محمد عبدالراضي- 37 سنة- خفير) أثناء اختباءه في منزل عائلته بإحدى قرى محافظة قنا، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن قنا.

وأضاف المصدر، أنه جار ترحيل المتهم إلى القاهرة لعرضه على نيابة القاهرة الجديدة، لاستكمال التحقيقات معه، بشأن قتل زوجته وأبناءه الأربعة ذبحا، فجر أمس.

يذكر أن أهالي الشروق استيقظوا، صباح أمس، على خبر العثور على أسرة مذبوحة بعمارات "63 بمنطقة إسكان المستقبل"، بدائرة قسم شرطة الشروق، وتوصلت التحريات إلى أن الأب هو مرتكب الواقعة، وأنها جريمة شرف.