أحدها خلف قتيلين.. 5 حوادث طعن في باريس خلال الـ4 شهور الأخيرة

أعاد حادث الطعن الذي وقع في باريس، أمس، وخلف سبعة جرحى بينهم حالتين في حالة خطرة، إلى الأذهان عدد من حوادث طعن بسلاح أبيض، شهدتها فرنسا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

- مقتل شخص وإصابة 4

في 12 مايو، قُتل أحد المارّة وأصيب أربعة أشخاص بجروح في باريس، على بيَد مسلّح بسكّين، صرخ "الله أكبر" قبل أن تقتله الشرطة، في اعتداء تبنّاه تنظيم "داعش" الإرهابي.

- جرح شخصين

في 17 يونيو، أقدمت امرأة على جرح شخصين بسكّين داخل متجر قرب طولون "جنوب"، صارخةً "الله أكبر".

وقال المحققون، إنّ ما حصل "يبدو أنه عمل معزول نفّذه شخص يعاني اضطرابات نفسيّة".

- تهديد المارة

في 20 يونيو، قُبض على رجل كان يهدّد المارّة بواسطة سكّين في منطقة تور "وسط"، وقد تم استبعاد فرضية أنه عمل إرهابي.

- إصابة 4 أشخاص

في 13 أغسطس أقدم طالب لجوء أفغاني، كان ثملاً، على إصابة أربعة أشخاص بجروح بواسطة سكّين، وسط مدينة بيريغو "جنوب غرب فرنسا"، وسارع المحقّقون إلى استبعاد فرضية الإرهاب.

- رجل يقتل والدته وشقيقته

في 23 أغسطس الماضي، أقدم رجُل يحمل سكّينًا على قتل والدته وشقيقته وإصابة شخص ثالث بجروح في منطقة تراب في ضاحية باريس.

وقالت السلطات إنّ ما حصل هو مِن فعل شخص "غير متّزن"، على الرغم من أنّ تنظيم "داعش" أعلن عن تبنيه هذا الهجوم.