أغلقت الشرطة البريطانية محطة مترو ستراتفورد بسبب حادث في مركز وستفيلد التجاري فيما تفحص سيارة متشبه فيها، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.