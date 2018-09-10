أصد مجلس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا بتنظيم دخول الشاحنات وسيارات النقل إلى القاهرة الكبرى والتي تقل حمولة أكثر من 4 أطنان، وتقدم "الوطن" 8 معلومات عن القرار والهدف من تطبيقه.

1- حظر سير سيارات النقل الثقيل بالقاهرة الكبرى يبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

2- تنفيذ القرار يبدأ من يوم 15 سبتمبر الجاري.

3- القرار يشمل منع دخول سيارات النقل الثقيل ذات المقطورات إلى القاهرة الكبرى نهائيا بحيث يكون آخر الطريق الدائري الإقليمي.

4- الطريق الدائري الإقليمي سيكون المنظم لحركة دخول الشاحنات والمقطورات بدلا من دائري القاهرة الكبرى.

5- الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية المسؤولة عن تفعيل وتنفيذ هذا القرار.

6- قرار الحظر لن يطبق على سيارات النقل التي تقل حمولة أقل من 4 أطنان.

7- يسمح بدخول الشاحنات وسيارات النقل الثقيل التي دون مقطورات إلى القاهرة الكبرى خلال الفترة من 12 منتصف الليل حتى السادسة صباحا.

8- قرار حظر النقل الثقيل هدفه تقليل الحوادث وتخفيف التكدس على دائرى القاهرة الكبرى.