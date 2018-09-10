تمكن فريق مباحث قسم ومركز أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بدائرتي المركز والقسم.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منصر عويضة مدير المباحث الجنائية بضبط "ص. ف. ح. ر" 61 سنه فلاح ومقيم ببندر أبوتيج دائرة مركز أبوتيج وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع تحمل رقم "0089 ــ 17" على جسم السلاح و"م. ح. ح" 20 سنه عامل ومقيم بباقور مركز أبوتيج وبحوزته بندقية خرطوش تركي رقم 0097/17 و"ا. م. م" 19 سنة عامل ومقيم ببني سميع مركز أبوتيج وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و"ح. ن. غ" 26 سنة عامل ومقيم ببندر أبوتيج وبحوزته فرد محلي الصنع.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر الللازم للمتهمين كل على حده وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.