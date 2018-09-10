كشف الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل والقائم بأعمال القومية للأنفاق، أن تطبيق تركيب "حواجز زجاجية" على أرصفة المحطات لمواجهة ظاهرة الانتحار، يحتاج إلى موارد مالية كبيرة، مشيرا إلى أنه من الصعب تنفيذ ذلك، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال "شعت"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن وزارة النقل المتمثلة في الهيئة القومية للأنفاق تسعى إلى إستكمال شبكة مترو الأنفاق كاملة، حتى يتثنى نقل نحو 9 ملايين راكب يوميا، لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مؤكدا أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

يذكر أن أكد مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، أوضح أن هناك مقترحاً وحيداً للقضاء على ظاهرة الانتحار، وسيكون محل دراسة بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق، وهو تركيب حواجز زجاجية آلية على أرصفة المحطات، بحيث تصبح جميع أرصفة المحطات على الخطوط الثلاثة والخطوط الجديدة التي تجري الأعمال الإنشائية بها حالياً مغلقة بالحواجز، وفي حال وصول القطار إلى المحطة يتوقف أمام هذه الحواجز ويفتح أوتوماتيكياً، وتكون الحواجز "إرشادية" بمعنى أن تكون هناك حواجز مخصصة للنزول من القطار وأخرى للصعود، وبالتالي يتم القضاء تماماً على انتشار ظاهرة الانتحار بمترو الأنفاق.