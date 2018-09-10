أمرت النيابة الإدارية بملوي، باستبعاد مدرس مجال صناعي بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لإدارة ملوي التعليمية سابقا وحاليا بالإدارة التعليمية بملوي استبعادا نهائيا عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بجميع المراحل التعليمية ونقله إلى عمل إداري بجهة الإدارة، وذلك حفاظا على الطالبات والطلبة بالمدارس وحرصًا على الصالح العام، كما أمرت النيابة بتوقيع الجزاء الإداري المشدد على المذكور.

وذلك على خلفية تعديه بالضرب والإهانة وبالألفاظ غير اللائقة على عدد من طلبة وطالبات الصف الأول الاعدادي، بإحدى مدارس التعليم الأساسي التي كان يعمل بها سابقا قبل إبعاده بأمر النيابة.

وكانت النيابة الإدارية بملوي، تلقت شكوى من ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الأول الاعدادي ضد مدرس مجال صناعي بالمدرسة لركله ابنته بالقدم وإيقافها أمام الفصل وطلبه من زملائها التعدي عليها بصفعها على وجهها وذلك يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 الساعة العاشرة صباحا إضافة إلى سوء سلوك المدرس المذكور بالمدرسة.

وباشرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها في القضية رقم 333 لسنة 2018 بمعرفة محمد سيد وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمد فايز أبو سمر مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن اعتياد المتهم المذكور الضرب والإهانة والتعامل بأسلوب غير لائق قبل الطلبة والطالبات بالصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسي 2017 - 2018، وقيامه بالتعدي بالضرب وبالألفاظ غير اللائقة على عدد من الطالبات والطلبة بالصف وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018 وذلك بركله لإحدى الطالبات بالقدم وايقافها أمام الفصل وطلبه من باقي زملائها بالفصل صفعها على وجهها وركله لطالب أخر بالقدم وصفعه على وجهه، وقيامه بضرب طالبة أخرى على وجهها وكتفها، ما أدى لارتطامها بالسبورة.

كما كشفت التحقيقات عن دخول المدرس دورة المياه الخاصة بالطالبات بالدور الأرضي بالمدرسة، وراء عدد من التلميذات بالصف الأول الإعدادي، رغم أن هذا الحمام مخصص للطالبات وذلك في غضون العام الدراسي 2017 - 2018.

واستمعت النيابة لشهادة مدير ووكيلة المدرسة والذين قرروا سوء سلوك المتهم المذكور، ووجود شكاوى عديدة من طالبات الصف الأول الإعدادي ضده لاعتياده الضرب والاهانة لهم والتحدث معهم بألفاظ غير لائقة ولقيامه بدخول دورة المياه الخاصة بالطالبات بالمدرسة.

وبناءً على ما تقدم واجهت النيابة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله، وانتهت إلى قرارها المتقدم بمسالة المتهم المذكور تأديبا واستبعاده نهائيا عن العمل بالتدريس.