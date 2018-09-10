أفادت صحيفة "حريت" باعتقال 48 عسكريا و8 مدنيين آخرين في تركيا بتهمة صلتهم بالمعارض التركي المقيم في أمريكا، عبد الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتنظيم محاولة الانقلاب عام 2016، وأضافت الصحيفة أن كل المعتقلين يدخلون ضمن مجموعة تضم 89 شخصا أصدرت النيابة العامة في إسطنبول أمرا باعتقالهم.

وأعلن المكتب الأممي لحقوق الإنسان في مارس الماضي أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وأقالت نحو 160 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب الذي وقعت في البلاد صيف عام 2016، مضيفا أنه تم توجيه تهم رسمية إلى 50 ألفا منهم، وهم لا يزالون في السجون بانتظار الانتهاء من محاكمتهم،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.