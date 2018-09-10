أعلن أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعي، أن اليوم الأثنين 10 من سبتمبر يشهد عودة آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة إلى القاهرة حيث من المقرر عودة 787 حاجًا اليوم من محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا وبذلك يكتمل عوده حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

وأشار عبد الموجود أن إجمالي الحجيج الذين عادوا لأرض الوطن حتى الامس قد بلغ 11661 حاجا من إجمالي 12445 حاجاً منذ بدء عمل الجسر الجوي وان إجمالي الحجيج المتواجد حاليا بالمدينة المنورة 787 حاجًا.

و في إطار متابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية أوضح عبد الموجود، أنه تتم متابعة 3 حالات من القليوبية والإسكندرية وسوهاج بالمستشفيات تتلقى العلاج اللازم لها ويتم التأكد من تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة التي يحتاجون اليها كما صرح عبد الموجود ان اجمالي حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات بلغت 7 حالات.

وأكد عبد الموجود، أن غرفة عمليات البعثة ستظل في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجيج مع استمرار متابعة عمل لجان المطارات لحين عودة إجمالي الحجيج بسلامة الله الى أرض الوطن مع استمرار تلقى مقترحات وشكاوى الحجيج على الرقم (00966563593425 ).