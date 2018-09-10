أعلن اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، مد مهلة تلقى طلبات تقنين أراضي الدولة التي لم يسدد أصحابها رسوم الفحص إلى تاريخ أقصاه 27 سبتمبر الجاري، واعتبار عدم المسددين بعد هذا التاريخ مخالفين وإزالة ما جرى بنائه من إنشاءات.

وقال السكرتير العام، في بيان صحفي، إن كل من قدم طلب للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم خلال المدة المذكورة، يعتبر ذلك عدم جدية من صاحب الشأن للتعامل مع الدولة، ويجرى إلغاء كافة الإجراءات السابقة وسحب الأرض ضمن حملات إزالة التعديات.

وفي سياق متصل، واصل العشرات من أهالي محافظة الأقصر، الذي سبق وتقدموا بطلبات تقنين الأراضي، إنهاء الإجراءات بمكتب تلقى طلبات تقنين أراضي الدولة بديوان عام محافظة الأقصر، ويجرى تسلم إذن الفحص وإذن المعاينة لسداده في البنك وتسليم إيصال الدفع للمحافظ لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة.