شدد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، على سرعة إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المتعدين، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومجالس المدن والوحدات المحلية ومسؤولي مراكز الشرطة والشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة.

كما شدد محافظ الفيوم، خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي الأول له، اليوم، بعد توليه منصبه، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، على تغليظ العقوبات في حال تكرار التعدي، مع إعداد كشوف حصر بالتعديات مسجلاً بها اسم المتعدي، وتاريخ المخالفة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الواقعة، وإفادة السكرتير العام، والمساعد للمحافظة بنسخة من الكشوف.

تناول المجلس في اجتماعه، ما جرى إنجازه بملف التقنين الخاص بأراضي أملاك الدولة، بإجمالي 8277 طلب تقنين فحص 7299 منها، وجرت معاينة 3534 بالوحدات المحلية، وتسعير 1050 طلبًا، وجار تجهيز الكشوف لتحرير 534 عقداً، كما يجري إنهاء إجراءات تسعير 250 طلبًا، وتسليم 537 طلباً لهيئة الخدمات.

وشدد المحافظ، على سرعة فحص الطلبات المقدمة، وسرعة رفع الطلبات التي تم قبولها للجنة التسعير، وضرورة الجدية في العمل وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من هذا الملف خلال الوقت المحدد.

وناقش المجلس، عددًا من المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها منها مدينة المستقبل الحرفية بقرية هوارة بمركز الفيوم على مساحة 21 فداناً، وأرض الغرفة التجارية بدمو على مساحة 17 فداناً، وتضم 86 محلاً كمرحلة أولى جاهزة للطرح، ووجه محافظ الفيوم، بالتنسيق بين الجهات المختلفة حال وضع المخططات الإستراتيجية للمجمعات والمدن الصناعية الجديدة، كما تمت مناقشة إزالة عمارة إيواء رقم 11 بالشيخ حسن بمدينة الفيوم.

وتناول الاجتماع قطاع الطرق والرصف، وطرح 12 عملية رصف، وطرح عمليات أخرى مستقبلاً في عدد من الطرق، وشدد المحافظ على تنفيذ الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المحددة، وطبقاً للمقاييس الهندسية والمواصفات الفنية، وأن يقوم العمل من خلال التنسيق بين مختلف الجهات، كما طالب بسرعة ترميم وصيانة ومعالجة الحفر والمطبات بالطرق بمختلف أنحاء المحافظة تيسيراً للحركة المرورية.

وطالب محافظ الفيوم، مسؤولي شركة الغاز برد الشيء لأصله بعد توصيل الخدمات حفاظاً على المظهر الجمالي، وإعداد بيان بالأعمال، وتقسيط مبالغ توصيل الخدمة تخفيفاً على المواطنين، وأوضح مسئولوا الغاز، خلال الاجتماع أنه جار دراسة توصيل خدمات الغاز لقرى بيهمو، والكعابي، ونقاليفة بمركز سنورس، ومركز إطسا وقرية دفنو التابعة له.

كما ناقش المجلس، ضرورة سرعة إنهاء توصيل كوابل الإنترنت لـ 61 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة مع رد الشيئ لأصله بعد الانتهاء من الأعمال بالتنسيق بين مسئولي الاتصالات، والطرق، ومجالس المدن، والأبنية التعليمية، استعداداً للنظام الدراسي الجديد.

ووافق المجلس خلال اجتماعه، على فتح باب الترخيص لـ20 سيارة سرفيس سبق الإعلان عنها مسبقاً، وجاءت من خلال القرعة العلنية، وأنه سيتم ترخيص 7 سيارات نقل ركاب لخدمة أهالي مدينة الفيوم الجديدة، وشدد المجلس على تكثيف الحملات على السيارات، والتكاتك، وفرض الغرامات الرادعة للمخالفين، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، والتأكد من التراخيص وتحديد تعريفة الأجرة الخاصة بها.

كما ناقش المجلس، موقف أجور العمالة المؤقتة، ووجه محافظ الفيوم بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام والسكرتير المساعد، لفحص ودراسة مرتباتهم مع إعداد كشوف تفصيلية لتلك العمالة بكل جهة.

كما اقترح المجلس التنفيذي، إقامة حديقة للصداقة بالحي المتميز بدمو على مساحة 20 فداناً، لتكون متنزهاً ومتنفساً لأهالي الفيوم، بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مع إعداد المخططات التفصيلية لها.

حضر الاجتماع، كل اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أيمن عبد العزيز، والمستشار العسكري لمحافظة الفيوم، وعدد من مسئولي الجهاز الأمني، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز، والمدن، والقطاعات ومديري المديريات بالمحافظة.