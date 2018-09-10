تسجيل الدخول
أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

أحدث الأخبار

"مصر للطيران" تسير 12 رحلة غدا لنقل 2280 حاجا لأرض الوطن

"مصر للطيران" تسير 12 رحلة غدا لنقل 2280 حاجا لأرض الوطن

النيابة تجري معاينة تصويرية لـ"مذبحة الشروق"

النيابة تجري معاينة تصويرية لـ"مذبحة الشروق"

مجلس الوزراء بشكل لجنة لمراجعة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية

مجلس الوزراء بشكل لجنة لمراجعة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية

ضبط 7 قضايا سلاح ناري وذخائر وتنفيذ 1189 حكما في الفيوم

ضبط 7 قضايا سلاح ناري وذخائر وتنفيذ 1189 حكما في الفيوم

بالفيديو| أمين الفتوى بدار الإفتاء: كثرة الإنجاب أحيانا "فتنة"

بالفيديو| أمين الفتوى بدار الإفتاء: كثرة الإنجاب أحيانا "فتنة"

"متحف الوادي الجديد" ينظم معرض آثري عن الطب في عصري الفراعنة والرومان

"متحف الوادي الجديد" ينظم معرض آثري عن الطب في عصري الفراعنة والرومان

اختيارات الوطن

في ذكراها.. 25 معلومة عن هجرة نبي الرحمة: الجزاء على قدر الصبر

في ذكراها.. 25 معلومة عن هجرة نبي الرحمة: الجزاء على قدر الصبر

نوثق حكايات «زهور الفلاحة»: نسينا اللعب.. وبقينا زى الرجالة

نوثق حكايات «زهور الفلاحة»: نسينا اللعب.. وبقينا زى الرجالة

خلاصة تجربة «طارق» فى 9 دول أجنبية: البقشيش إهانة.. واحترام الفلوس مقدس

خلاصة تجربة «طارق» فى 9 دول أجنبية: البقشيش إهانة.. واحترام الفلوس مقدس

ما تخليش «البهاق» يفسد حياتك: سيبك من «البشرة».. الجمال فى القلب

ما تخليش «البهاق» يفسد حياتك: سيبك من «البشرة».. الجمال فى القلب

السيول تضع الصعيد والتجمع فى خانة «القلقانين»

السيول تضع الصعيد والتجمع فى خانة «القلقانين»

أمينة المرأة بنقابة الفلاحين: نخطط لتمكين «الريفيات» بمشاريع إنتاج منزلية دون قيود بيروقراطية

أمينة المرأة بنقابة الفلاحين: نخطط لتمكين «الريفيات» بمشاريع إنتاج منزلية دون قيود بيروقراطية

الأكثر قراءة

عاجل