أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التعاون مع (Discovery Education) لاستكمال تدريب معلمي الصفوف الأولي (Education 2.0) كمدربين بقاعات التدريب بالمدينة التعليمية.

وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين أن خطة التدريب تتضمن تدريب عدد (34) معلم مدرب لغة انجليزية Long man خلال الفترة من (12/9/2018 حتى 13/9/2018)، وتدريب 68 من مديري ووكيلي المدارس خلال الفترة (13/9/2018).

وأكد عمر حرص الوزارة على تدريب معلمى المدارس اليابانية والتى تستهدف عدد 1000 معلم على أنشطة توكاتسو خلال الفترة من (14/9/2018 حتى 18/9/2018)، بالإضافة إلى تدريب عدد 1000 معلم لغة عربية بالمدارس اليابانية فى الفترة (19/9/2018 حتى 20/9/2018).

من جهته أكد مهدى محمود مدير عام المدينة التعليمية عن حرص الوزارة على توفير الإقامة للمدربين والمتدربين بفندق المدينة خلال فترات التدريب.