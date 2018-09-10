أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إلغاء "نصف التذكرة"، لفئات الصحفيين والعسكريين والشرطة بدءًا من اليوم، مع إبقائها لذوي الاحتياجات الخاصة دون مساس.

حيث تستثني إدارة مترو الأنفاق ذوي الاحتياجات الخاصة من القرار، وتتيح الإدارة فئة النصف تذكرة وهي، 2 جنيه بدلًا من ثلاثة جنيهات لمرحلة الـ9 محطات، وأربعة جنيهات بدلًا من خمسة جنيهات لمرحلة الـ16 محطة، وستة جنيهات بدلًا من سبعة جنيهات لمرحلة الأكثر من 16 محطة.

وتوفر الهيئة العامة لمترو الأنفاق اشتراكات مخفضة للصحفيين والعسكريين والشرطة والطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على النحو التالي:

- اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بـ33 جنيهًا خلال 3 أشهر.

- اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لـ25 محطة بـ22 جنيهًا و27 جنيهًا لأكثر من 25 محطة خلال 3 أشهر.

- اشتراكات كبار السن لـ35 محطة بـ135 جنيه خلال 3 أشهر.

- اشتراكات الشرطة 110 جنيه لـ25 محطة و135 جنيهًا لأكثر من 25 محطة خلال 3 أشهر.

- اشتراكات العسكريين 320 جنيهًا لـ25 محطة خلال 3 أشهر.