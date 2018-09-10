نجح فيلم الرعب الأمريكي "The Nun" من تحقيق أرقام إيرادات قياسية وصلت إلى 131 مليون دولار، فضلا عن تصدر قائمة عائدات التذاكر، وذلك بعد 3 أيام من طرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم، ويعتبر أحدث أفلام سلسلة "Conjuring"، ومن المقرر أن يتم عرضه في دور العرض المصرية يوم 12 سبتمبر الجاري، وفيما يلي أبرز معلومات عن الفيلم:

- بلغت ميزانية الفيلم 22 مليون دولار، وتدور أحداثه في 96 دقيقة.

- بدأ تصوير الفيلم في 3 مايو 2017، وانتهى في 23 يونيو 2017، بعد 38 يوما.

- تم تصوير الفيلم في مبنى البرلمان الروماني، بالإضافة إلى قلعة هونيدوارا في ترانسيلفانيا.

- كان من المقرر أن يكتب سيناريو الفيلم ديفيد ليزلي جونسون، ولكن تم استبداله بـ جميس وان وجاري دوبرمان.

- إخراج كورين هاردي، يعد الفيلم هو التجربة الإخراجية الثانية له في مجال أفلام الرعب، بعد "The Hallow" في عام 2015.

- شارك فى كتابة القصة المخرج والكاتب جيمس وان صاحب مجموعة من أشهر أفلام الرعب الأمريكية منها سلسلة أفلام "Saw"، والجزء الأول والثاني من سلسلة "The Conjuring"، وفيلم "Insidious". - قام بكتابة الفيلم بالإضافة إلى المشاركة في القصة جاري دوبرمان، مؤلف مجموعة من أفلام الرعب الشهيرة منها "Annabelle" و"Annabelle: Creation"، بالإضافة إلى فيلم الرعب "It".

- تدور أحداث الفيلم في رومانيا بالعام 1952، عندما يتم تفسير مقتل راهبة فى أحد الأديرة على أنه انتحار، فيرسل الفاتيكان قس متعصب يدعى الأب بيرك للتحقيق فى الأمر، ومع حدوث بعض المواقف غير المفسرة، وتضح الأمور عندما يتم اكتشاف تاريخ الدير الذى تم بناؤه كقلعة من قبل دوق كان مهووسًا بالسحر والفنون المظلمة خلال العصور المظلمة، الذى استدعى كيانا شيطانيا عبر انشقاق فتحه في سراديب الموتى ولكن قتله جنود الفاتيكان الذين استولوا على القلعة، وأغلقوا الشق بصور تحتوي على "دم يسوع المسيح"، ولكن تسببت آثار التفجيرات خلال الحرب العالمية الثانية في فتح الصدع مرة أخرى، وإطلاق العنان لنفس الكيان، الذي اتخذ شكل راهبة شيطانية.

- الفيلم بطولة بوني آرونز التي تقوم بدور الراهبة الشيطانية، دميان بيشير في دور الأب بيرك، وتايسا فارميجا في دور الأخت أيرين.- كان من المقرر أن يتم طرح الفيلم في الولايات المتحدة يوم 13 يوليو 2018، ليتم الترجع وطرحه يوم 7 سبتمبر الجاري.