استقبل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، وفد المركز الدولي للزراعات الملحية "ايكبا" لمعاينة ودراسة المواقع المقترحة لزراعة نبات السلاكورنيا، الذي يروى بمياه البحر المالحة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه تم زيارة منقطة القلعان ودراستها للبدء في زراعة السلاكورنيا بها، مضيفًا أن الموقع المقترح للتجريب سيكون بجوار غابات المانجروف بالقلعان.

وأضاف أنه منطقة القلعان تتميز بكونها أول منطقة بمصر تحتوي على صفر% نسبة تلوث، مشيرا إلى أنه قد تم تطوير منازل الأهالي المقيمين بالمنطقة وتحويلها إلى بيوت خشبية لكي تتوافق مع طبيعة المنطقة، مبينًا أن هذه البيوت تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة حتى لا تؤثر علي البيئة والحفاظ عليها من التلوث.

كما أوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم اقتراح موقع آخر لزراعة السلاكورنيا بوادي حوضين باستخدام مياه الآبار المالحة في زراعة السلاكورنيا.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم مساء اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر، وبين وزراة الزراعة وبين المركز الدولي للزراعات الملحية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسي علم .

رافق المحافظ خلال جولته بالقلعان الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر، والدكتور علي حُزين المشرف علي جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، والدكتور خليل عمار مدير برنامج الموارد الطبيعية بالمركز الدولي، والدكتورة ديانوسا لايرا خبيرة زراعات النباتات عالية التحمل للملوحة.