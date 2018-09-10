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حصر لحالات التوحد بالوادي الجديد وإنشاء مركز لرعايتهم بالمحافظة

حصر لحالات التوحد بالوادي الجديد وإنشاء مركز لرعايتهم بالمحافظة

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