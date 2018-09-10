تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الليلة، الفنان الكبير عزت العلايلى، وذلك فى حفل افتتاح الدورة الـ25، برئاسة الدكتور سامح مهران، حيث تميزت وتنوعت أدواره الفنية في الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، والإذاعية، وبهذه المناسبة ترصد "الوطن"، أبرز أعماله التي قدمها على خشبة المسرح، منذ ستينات القرن الماضي وما تلاها:

بدأ العمل بشكل احترافي بمسرح التليفزيون، في ستينات القرن الماضي، حيث قدم في هذه الفترة نحو 5 مسرحيات هي: "ثورة قرية" من إنتاج مسرح التليفزويون، تأليف محمد التابعي، وإعداد عزت العلايلي، وشاركه البطولة صلاح قابيل، عادل إمام، ورشوان توفيق، وأخرجها حسين كمال، ومسرحية "بنت ساعتها" وشاركه البطولة أبوبكر عزت، وصلاح منصور، وسميحة توفيق.

وكذلك مسرحية "جواز بالكمبيوتر" تأليف عزت عبدالغفور، وشاركه البطولة إلهام شاهين، على الغندور، علية عبدالمنعم، أحمد بدير، وعايدة فهمي، وإخراج نبيل منيب، ومسرحية"خيال الظل" شاركه البطولة سميحة أيوب، سميرة محسن، تهاني راشد، وتوفيق الدقن، تأليف رشاد رشدي وإخراج كمال ياسين، ومسرحية "الإنسان الطيب" تأليف برتولت بريخت، شاركه البطولة سميحة أيوب، حسين الشربينى، فاروق نجيب، ليلى فهمي، ومحمود العراقي، ومن إخراج سعد أردش.

ثم تبعها منذ فترة السبعينات بـمسرحيات "لعبة كل يوم" من إنتاج 1972، وتأليف أحمد لطفي، وعبدالمجيد أبوزيد، وعبدالقادر التلمساني، وشاركه البطولة نبيلة عبيد، عبدالمنعم مدبولي، تحية كاريوكا، ماجدة الخطيب، عبدالمنعم إبراهيم، مديحة حمدي، ومحمد رضا، وإخراج خليل شوقي.

ومسرحية "أولادنا فى لندن" إنتاج 1973، تأليف علي سالم، وشاركه البطولة عبدالله فرغلي، ويونس شلبي، وأحمد ذكي، سعيد صالح، وزيرزي البدراوي، وصفاء أبوالسعود، وإخراج كمال ياسين ومسرحية "العمر لحظة" إنتاج 1974، تأليف سعد الدين وهبة، إعداد يوسف السباعي، شاركه البطولة سميحة أيوب، صلاح السعدني، محمود عزمي، وسلامة إلياس، وإخراج أحمد عبدالحليم.

ومسرحية "تمر حنة"إنتاج 1974، تأليف إسماعيل العادلي، وشاركه البطولة المطربة وردة، وداد حمدي، مشيرة إسماعيل، وزين العشماوي، ومن إخراج جلال الشرقاوي ومسرحية "وداعًا يا بكوات" إنتاج 1997، تأليف لينين الرملي، وشاركه البطولة هالة صدقي، وأحمد زاهر، ومن إخراج عصام السيد.

ومسرحية "أهلا يا بكوات" إنتاج 2006، تأليف لينين الرملي، وشاركه البطولة حسين فهمي ولقاء سويدان، رشدي الشامي، سامي مغاوري، وخليل مرسي، وإخراج عصام السيد.