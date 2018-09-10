ضبط 4452 هاربا من أحكام جنائية وتحصيل نحو 200 ألف جنيه غرامات بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، من ضبط 4452 متهم هارب من أحكام جنائية وتحصيل 206 ألف و307 جنيه، بمركزي طنطا والمحلة، في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء سعيد شكري مدير مباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية في مجال تنفيذ الأحكام بضبط 8 حكم في جنائي و1641 حكم جنح الحبس الجزئي والمستأنف و2712 حكم في الغرامات و91 حكم في مخالفات، وبلغ إجمالى الأحكام 4452 حكم وإجمالي المبالغ المتحصلة206307 جنيه، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.