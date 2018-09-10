عبرت الدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبدالله، رئيس لجنة الندوات بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن سعادتها، بإحياء ذكري والدها، وبإعادة عرض مسرحية "الطوق والأسورة" للكاتب يحيى الطاهر عبدالله، ضمن عروض ذاكرة المهرجان.

وكتبت "أسماء" على حسابها على "الفيسبوك": "بعيداً عن إني مسؤولة عن الندوات في التجريبي، الأجمل الصراحه السنة دي هو إعادة عرض الطوق والإسورة، أنا فاكرة المشهد وكأنه لسه قريب لما كنت بشوف إعلان المسرحية في التلفزيون أول مرة تتعرض سنة 1996 وهم بيقولوا عن رائعة يحيى الطاهر عبدالله، كنت بأدمع كل مرة أسمع الجملة دي"

وتابعت: "العرض فاز سنتها في المهرجان بجايزة أفضل إخراج للمخرج الجميل ناصر عبد المنعم.. وتلف الدنيا وأشتغل على إعداد النص ضمن نماذج الماجستير وأكتشف جمال النص المسرحي اللي أعده الدكتور سامح مهران ومحاورته مع الرواية بشكل خلى النص المسرحي في حد ذاته قطعة إبداعية جديدة، المسرحية هتتعرض 19 و20 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي على مسرح السلام بالقصر العيني التاسعة مساءً، ومن إنتاج مسرح الطليعة والمسرح الحديث".

"الطوق والإسورة" رواية يحي الطاهر عبدالله، ومن إخراج ناصر عبد المنعم، كتابة سامح مهران، الممثلون حسب الظهور: فاطمة محمد علي، مارتينا عادل، محمود الزيات، أحمد طارق، شريف القزاز، أشرف شكري، شبراوي محمد، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، محمد حسيب، نائل علي، وغناء كرم مراد وديكور محيي فهمي، وملابس نعيمة عجمي، وموسيقى جمال رشاد، ومساعدو الإخراج شريف فاروق، وفاطمة طافش، وأدهم طارق، ومخرج منفذ منال إبراهيم.

مشهد من العرض الأول لمسرحية الطوق والإسورة