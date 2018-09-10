متحدث "الوفد": لم تصلنا استقالة من "السجيني" حتى الآن

قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب لم تصله استقالة رسمية من المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى الآن.

وكان السجيني قد أعلن صباح اليوم في بيان له تقدمه باستقالته من حزب الوفد، قائلا: أعلن رغبتي في عدم الاستمرار بحزب الوفد العريق، وأؤكد لكم أن هذا الحزب كيانا وأعضاء كنت وسأظل أدين له بكثير من الفضل والامتنان في مساهمته الفعالة بمسيرة نشاطي السياسي.

وأضاف: أؤكد أن هذا القرار غير موجه لأشخاص أو قيادات بعينها، وإنما يأتي لأسباب تراكمية أعتبرها موضوعية تخص قناعاتي الشخصية بعدم الاستيعاب والموائمة بين الأجواء والسياسات التنظيمية والمؤسسية المستقرة في عقلي ووجداني وبين ما تحقق أخيرا ويتحقق الآن وما يمكن أن يتحقق في المستقبل.