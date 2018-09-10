بالأسماء.. "الأعلى للقضاء" يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، قبل قليل، الجزء الثاني للحركة القضائية.

وتنشر الوطن بالأسماء الجزء الثاني كاملا، وللاطلاع عليه اضغط هنــا