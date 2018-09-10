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قائد القيادة المركزية الأمريكية يتفقد القوات المشاركة في النجم الساطع

قائد القيادة المركزية الأمريكية يتفقد القوات المشاركة في النجم الساطع

تعيين جمال شعبان عميدا لمعهد القلب

تعيين جمال شعبان عميدا لمعهد القلب

أشرف صبحي يبحث مع إيناس عبد الدايم تعميق التعاون بين الوزارتين

أشرف صبحي يبحث مع إيناس عبد الدايم تعميق التعاون بين الوزارتين

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