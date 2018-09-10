كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نُشر اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال أغسطس الماضى بنسبة ١.٧٪ مقارنة بأسعار يوليو السابق عليه، فيما تراجعت معدلات التضخم السنوى خلال أغسطس إلى 13.6% مقابل 33.2% فى نفس الشهر من عام 2017.

وأرجع التقرير ارتفاع معدلات التضخم الشهرى إلى زيادة أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.7% والدواجن 2.9%، والفاكهة 4.9%، حيث شهد سعر الموز ارتفاعاً قدره 15.2% وكل من الجوافة والعنب 9%.

ورصد التقرير ارتفاع إجمالى معدلات أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3% بواقع 0.4% للجبن و1.2% للحليب كامل الدسم، والبيض 2.4%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4% والعسل الأسود 0.4% والمربى 1%، بينما انخفضت معدلات تضخم مجموعة الحبوب بنسبة 0.3%.

وأوضح التقرير أن أسعار المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات ارتفعت بنسبة 0.5%، حيث سجلت السجائر زيادة سعرية بلغت نسبتها 0.6%، بينما سجلت أسعار الملابس انخفاضاً طفيفاً قدره 0.3%، والملابس الجاهزة 0.8%، فى الوقت الذى سجلت فيه أسعار الأحذية زيادة بلغت نحو 0.9%، مع زيادة أسعار استهلاك الغاز والبوتاجاز بنسبة 5.5%، والأجهزة المنزلية 0.2%، والأدوات المنزلية 0.5%، والأثاث والسجاد 0.8%، فيما شهدت أسعار المركبات والسيارات زيادة نسبتها 1.5%، وخدمات المستشفيات 0.7%، ومستلزمات العناية الشخصية والأمتعة الشخصية 0.8%.