بالصور| وزير الطيران يتفقد مطاري أبوسمبل وأسوان

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيارة مطار ومعبد أبوسمبل للوقوف على آخر الاستعداد لاستقبال الحدث التاريخي بمدينة أبوسمبل، والخاص بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمب.

ورافق الوزير خلال الزيارة الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقبالهم اللواء طيار محمد الديب مدير مطار أبوسمبل.

بدأت الزيارة بالاستماع إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له ومتابعة استعدادت المطار لاستقبال السائحين القادمين لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة والتي تأتي تزامنًا مع بداية موسم السياحة الشتوي.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران الإجراءات الأمنية بالمطار ومبنى الركاب ومدرج الطائرات الرئيسي والترمك وبرج المراقبة، كما تفقد الوزير المبنى الإدراي والمنشآت الخدمية بالمطار.

ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة التشغيلية للمطار لاستيعاب حركة الطائرات القادمة من مختلف أنحاء العالم لزيارة المعالم الأثرية بمدينة أبوسمبل التاريخية.

ووجه الوزير بضرورة بتذليل كافة العقبات أمام الحركة السياحية الوافدة لمشاهدة هذه الظاهرة في 22 أكتوبر المقبل.

كما وجه الوزير بزياده الطاقة الاستعابية من خلال رفع كفاءة صالتي الوصول والسفر بصفة عاجلة وعمل مخطط مستقبلي لإنشاء صالة سفر ووصول جديدة مع استغلال مساحة الأرض خلف منطقة انتظار السيارات لإنشاء المباني الإدارية الخاصة بالمطار والتاكيد على ان تكون المباني والأسوار ذات طابع فرعونى أسوة بشكل مبنى الصالات الموجوده على الترمك وقد كلف سيادته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات للاستفادة من السكان المحليين بمدينة أبو سمبل للعمل بالمطار لرفع العناء على المواطنين.

ونسق وزير بالتنسيق مع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظ أسوان، بشأن اتخاذ الإجراءات والاستعدادت اللازمة لاستقبال هذا الحدث الكبير الذي يساهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأجرى الوزير بجولة تفقدية لمطار أسوان الدولي لمراجعة وتدقيق ما تم من إجراءات لتلافي الملاحظات السابقة.