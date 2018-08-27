تفقد اليوم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مطاري شرم الشيخ الدولي وطور سيناء يرافقه اللواء أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار طارق فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بدأت الجولة بمطار شرم الشيخ وكان في استقبالهم الطيار مجدي سالم، مدير المطار.

وتفقد وزير الطيران حركة السفر والوصول بالمطار وتابع جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار.

كما تأكد من الانتهاء من الملاحظات التي وجه بتنفيذها خلال جولته السابقة واطمأن على انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول والتي تشهد كثافة في تشغيل الرحلات الدولية والداخلية الوافدة من العواصم الأوروبية والعربية خلال هذه الفترة.

وزار جميع مواقع الطائرات والترمك وبرج المراقبة واطلع على المخطط المقرر استعدادا للموسم السياحي الشتوي المقبل وطالب بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول وتذليل كافة العقبات للركاب والسائحين دعما للسياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ.

واستمع الوزير إلى آخر التطورات بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا.

ووجه وزير الطيران في نهاية جولته بضرورة إنجاز مشروعات التطوير بالمطار وفقا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة والانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، ثم اتبعها بجولة تفقدية بمطار طورسيناء وكان في استقباله المهندس ياسر شاهين، مدير المطار، الذي قدم شرحا تفصيليا عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له بالإضافة إلى عمليات التطوير التي شهدها من قبل.

وأشار مدير مطار الطور العام إلى أن المطار معد ومجهز لطلاب الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران للتدريب على الطيران بالإضافة إلى استيعابه للطائرات ذات الطراز المتوسط.

وتعرف وزير الطيران على المعوقات والتحديات التي تؤثر على حركة الملاحة الجوية بالمطار، كما تفقد مبنى الركاب والذي يشتمل على صالتي سفر ووصول ومدرج الطائرات الرئيسي والترمك وبرج المراقبة.

ووجه وزير الطيران بضرورة دراسة احتياجات المطار وفقا للإمكانيات المتاحة والعمل على رفع كفاءته التشغيلية والبدء في عمليات تطوير المطار فيما يخص البنية التحتية وكذا الأعمال الإنشائية والمرافق المحيطة له من خلال عدة مراحل مع وضع خطط واضحة للتنفيذ في أسرع وقت مع تأمين الأعمال الفنية لحقل الطائرات واستكمال جميع أعمال التأمين داخل وخارج المطار وكذا المنشآت والأفراد بما يتناسب مع مطالب التطوير المستقبلي.

وشدد على ضرورة التنسيق بين المطار والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لتوفير أفضل الإمكانيات لتدريب طلاب الأكاديمية وخلق جو مناسب يساعدهم على الطيران بكفاءة عالية (المساعدات الملاحية- -الإدارية -الفنية- الهناجر- وغيرها).

وأضاف "المصري" أن تطوير مطار طور سيناء يعد خطوة هامة نحو تنمية محافظة جنوب سيناء وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة التي تذخر بالمقاصد السياحية الخلابة التي يمكن استثمارها في خطة التطوير المستقبلية والاستفادة من الموقع الجغرافي للمطار حيث إنه يبعد 100 كم فقط عن مدينة شرم الشيخ أحد أهم مناطق الجذب السياحي.